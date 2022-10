Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.10.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Radfahrer.

Halchter, L 495 in Höhe Oderwaldparkplatz, Fahrtrichtung Adersheim, 04.10.2022, 12:35 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 47-jährige Fahrer eines Lkw auf der L 495, aus Richtung Halchter kommend, in Richtung Adersheim fuhr. In Höhe der Einmündung Oderwanderweg beabsichtigte ein 63-jähriger Radfahrer die L 495 zu kreuzen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Radfahrer zog sich tödliche Verletzungen zu. Für den Einsatz der Rettungskräfte musste die Unfallstelle voll bis ca. 16:30 Uhr gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Der leicht verletzte Fahrer des Lkw musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Ein Notfallseelsorger wurde alarmiert und stand für die Trauerbewältigung bereit.

