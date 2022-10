Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 3. Oktober 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: alkoholisierter Autofahrer

Sonntag, 02.10.2022, gegen 23:50 Uhr

In der Sonntagnacht wurde ein 21-jähriger Autofahrer aus Kissenbrück auf der Jahnstraße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Dabei fiel den Polizisten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers auf. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ein Promillewert ist zurzeit nicht bekannt, da ein Atemalkoholtest durch den 21-jährigen abgelehnt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Neindorf: Verkehrsunfall; Pkw mit Totalschaden

Sonntag, 02.10.2022, gegen 19:30 Uhr

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 620 zwischen Wolfenbüttel und Neindorf ein Verkehrsunfall. Dabei kam en 23-jähriger Autofahrer aus Braunschweig mit seinem Honda Civic in einer Kurve ins Schleudern und in Folge dessen landete der Pkw im Straßengraben. Ein Leitpfosten wurde beschädigt. An dem Honda Civic entstand Totalschaden, so dass dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der Fahrer des Pkw und sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

