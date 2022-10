POL-SZ: Pressemeldung des PK Peine für Sonntag, den 02.10.2022

Polizei Salzgitter

Pressemeldung des PK Peine für Sonntag, den 02.10.2022

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Nacht zum heutigen Sonntag, vermutlich kurz nach Mitternacht, ereignete sich im Einmündungsbereich B 444 / Werderstraße in Peine ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Hierbei befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher vermutlich die B 444 aus Richtung Süden kommend und beabsichtigte, nach rechts in die Werderstraße abzubiegen. Beim Abbiegen kam der Unfallverursacher in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten am Unfallort Hinweise erlagen, welche auf einen silbernen Opel Astra H als unfallbeteiligtes Fahrzeug hindeuten könnten. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf einen silbernen Opel Astra mit einem Frontschaden am Pkw (mutmaßlich vorne links) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine, Tel.: 05171/999-0, zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Bereits in der Nacht zum gestrigen Samstag, den 01.10.2022, kontrollierte eine Funkstreifenwagen-Besatzung des PK Peine, zwei 18-Jährige Vechelder, welche mit Fahrrädern die L 475 aus Köchingen kommend in Richtung Vechelde befuhren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die beiden 18-Jährigen ihre Fahrräder mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führten. In der Folge wurden bei beiden 18-Jährigen Blutentnahmen angeordnet und durchgeführt. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

