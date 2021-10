Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291021-844: Minibagger gestohlen

Wipperfürth (ots)

Einen Minibagger vom Typ Hitachi haben Unbekannte in den vergangenen Tagen gestohlen. Der Bagger war am Freitag (22. Oktober) neben einer Baustelle auf der Straße Vordermühle abgestellt worden. Am Donnerstag (28. Oktober) bemerkten Baustellenarbeiter das Fehlen des Baggers. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell