Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291021-843: Beschädigtes Auto gesucht

Waldbröl (ots)

Nach einem kleinen Parkrempler in der Freiherr-vom-Stein-Straße fuhr am Donnerstag (28. Oktober) das geschädigte Auto davon, während der Unfallverursacher die Polizei verständigte. Gegen 21.30 Uhr war ein Autofahrer beim Rangieren gegen einen geparkten Wagen gestoßen; dieser dürfte vermutlich hinten links beschädigt sein. Der Verursacher stellte sein Auto daraufhin ab und holte sein Mobiltelefon aus der nahegelegenen Wohnung, um die Polizei zu verständigen. Als er nach etwa zwei Minuten zum Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Auto zwischenzeitlich davon gefahren. Um was für ein Modell es sich gehandelt hat, konnte der Verursacher nicht angeben. Der Geschädigte wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

