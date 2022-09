POL-VIE: Willich: Lkw-Fahrer verstirbt an Herzinfarkt - Nachtragsmeldung

Willich (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist auf der Bahnstraße in Willich ein Fahrrad angezündet worden. Die Besitzerin hatte ihr Rad am Dienstag, 27. September, gegen 17 Uhr in einem Fahrradständer am Hintereingang der Sparkasse abgestellt. Als sie am Mittwochmorgen, 28. September, gegen 6.45 Uhr zu ihrem Rad zurückkam, stellte sie fest, dass das Hinterrad völlig verbrannt war und das Rad sich ...

