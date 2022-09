POL-VIE: 220928 Viersen - Dülken: Pkw trifft Fahrradfahrer beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Viersen - Dülken (ots) - Am 27.09.2022 ist es zwischen 05:30 Uhr und 16:40 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung eines Reihenhaues auf der Brabanter Straße in Dülken gekommen. An der Wohnungstür konnten Hebelmarken festgestellt werden. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Das Kriminalkommissariat ermittelt nun. Sollten Sie verdächtige ...

