Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Christian Pegel wirbt für Tag der offenen Tür in Güstrow und Berufe mit Perspektive

Schwerin (ots)

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür. Innenminister Christian Pegel wird dabei sein und den Tag um zehn Uhr eröffnen. Er ruft vor allem diejenigen, die sich in absehbarer Zeit für ein Studium oder eine Ausbildung entscheiden müssen, auf, diese Gelegenheit zu nutzen:

"In Güstrow wird der Nachwuchs sowohl für die Polizei wie auch für die Verwaltung von Land und Kommunen sowie für die Rechtspflege ausgebildet. Das sind Berufe mit Perspektive - und einem spannenden und vielfältigen Aufgabenbereich. "Nutzen Sie die Chance, die Fachhoch-schule kennenzulernen. Die verschiedenen Studien- und Ausbildungsgänge werden vorgestellt und das spätere Auswahlverfahren mit einem Bewerbungstraining simuliert. Einstellungsberater stehen Ihnen darüber hinaus für individuelle Gespräche zur Verfügung", so Christian Pegel.

Termin: Sonnabend, 27. August, 10 bis 14.30 Uhr Ort: Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege, Goldberger Straße 12-13, 18273 Güstrow

Zum Programm am Sonnabend zählen weiterhin unter anderem verschiedene Polizei-Aktionen, Wohnheimbesichtigungen, die Besichtigung eines Gefangenentransportbusses der Justizvollzugsanstalt Bützow, eine offene Bibliothek und ein Bücherbasar für den guten Zweck. Es gibt auch Informationen von Stadtverwaltung, Vermietern und anderen Partnern, wie es sich während des Studiums und der Ausbildung an der Fachhochschule in Güstrow lebt. Viele Mitarbeiter, Studierende und Auszubildende werden vor Ort sein. Auch für Kinder gibt es Angebote und auch für Speis und Trank ist gesorgt.

Das gesamte (Programm) und weitere Informationen zur Fachhochschule finden Sie auf deren Webseite unter (www.fh-guestrow.de).

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell