Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Fahrrad angezündet

Willich (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist auf der Bahnstraße in Willich ein Fahrrad angezündet worden. Die Besitzerin hatte ihr Rad am Dienstag, 27. September, gegen 17 Uhr in einem Fahrradständer am Hintereingang der Sparkasse abgestellt. Als sie am Mittwochmorgen, 28. September, gegen 6.45 Uhr zu ihrem Rad zurückkam, stellte sie fest, dass das Hinterrad völlig verbrannt war und das Rad sich nicht mehr bewegen ließ.

Wer hat in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich von Bahnstraße und Markt verdächtige Beobachtungen gemacht oder auch den Geruch von verbranntem Gummi wahrgenommen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (923)

