Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Motorrad gesucht

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am Ostersamstag, 16. April, ereignete sich gegen 13.15 Uhr an der Straße Am Naturschutz ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fahrradfahrerin, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. (Wir berichteten mit Polizeibericht Nr. 106 vom 17. April 2022) Ein 18-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr mit seinem gelb-weißen Motorrad Suzuki auf einem Wirtschaftsweg aus Richtung Schwimmbadstraße kommend und beabsichtigte an der Straße Am Naturschutz geradeaus in Richtung Bruchweg weiterzufahren. Zeitgleich fuhr eine 57-jährige Frau aus Heinsberg mit ihrem Fahrrad auf der Straße Am Naturschutz und beabsichtigte geradeaus auf den Wirtschaftsweg zu fahren. Im Bereich der Kreuzung der Straße Am Naturschutz sowie eines Wirtschaftsweges kam es zum Zusammenstoß zwischen ihr sowie dem für Sie von rechts kommenden Motorradfahrer. Durch den Aufprall stürzten beide zu Boden und wurden schwer verletzt. Auch der Sozius des Motorradfahrers, ein 15-Jähriger aus Geilenkirchen, verletzte sich schwer. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass das Motorrad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. Deshalb wurde es beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Zur weiteren Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Zusammenstoß machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann auch ein Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg gegeben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell