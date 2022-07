Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 11.07.2022 gegen 14:00 Uhr befuhren zwei PKW hintereinander die Siemensstraße in Richtung Brunckstraße. An der Einmündung Siemensstraße/Brunckstraße wollte das erste Fahrzeug nach links in die Brunckstraße einbiegen. Aus Unachtsamkeit fuhr der zweite Pkw auf den Vorausfahrenden auf. Beim Aufprall erlitten beide Fahrer Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

