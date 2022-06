Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/Firmeneinbruch

Coesfeld (ots)

Durch das Aufbrechen eines Schiebtors gelangten Unbekannte in der Nacht zum Freitag (24.6.) auf ein Firmengelände im Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße. Auf dem Gelände entwendeten sie zielgerichtet die hinteren Beleuchtungseinrichtungen von vier LKW des Herstellers Volvo. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 3.30 Uhr am Freitag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

