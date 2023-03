Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung mehrere Personen vor dem Club Jeanne d`Arc

Landau (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023, gegen 04.30 Uhr, wurde durch einen Taxifahrer die Polizei verständigt, da es vor dem Club Jeanne d`Arc zu einer Körperverletzung gekommen sei. Eine ca. 20-köpfige Gruppe soll den bereits im Taxi sitzen Geschädigten mittels Schlägen angegriffen haben. Der Versuch des Geschädigten die Türe vom Taxi zu schließen scheiterte und er fiel aus dem Taxi. Hier wurde weiterhin durch die Personen auf ihn eingetreten und eingeschlagen. Ein Bekannter, der dem Geschädigten helfen wollte, wurde ebenfalls geschubst und getreten. Die Personen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine konkrete Personenbeschreibung konnten die Geschädigten keine abgeben. Als Grund benannte der Geschädigte, dass er sich im Club mit seiner Freundin geneckt hätte und dies eventuelle ursächlich für die Auseinandersetzung gewesen sein könnte. Der Geschädigte wurde mit einer möglichen Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus verbracht. Der Bekannte des Geschädigten verspürte durch die Tritte Schmerzen im Gesicht, wollte sich allerdings nicht untersuchen lassen. Das Taxi wurde am Tankdeckel beschädigt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief, auch aufgrund der fehlenden Personenbeschreibung, negativ. Weitere Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der 06341-2870 oder per Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

