Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - PKW beschädigt

Germersheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Heinrich-Scherer-Straße geparkten PKW, indem sie mehrere Scheiben einschlugen und einen Außenspiegel abtraten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

