Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: betrunken hohen Sachschaden verursacht

Zeiskam (ots)

22000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines 49-jähriger Autofahrers, der am Freitag, gegen 13:30 Uhr innerhalb weniger Minuten drei Verkehrsunfälle verursachte. Zunächst kam der Mann auf der L540 in den Gegenverkehr, streifte einen Bus und fuhr einfach weiter. Kurz darauf touchierte er eine Hausfassade und setzte die Fahrt fort. Erst als er in der Friedhofstraße frontal mit einem dort geparkten Pkw zusammenstieß, endete die Fahrt. Die Beamten konnten den Mann zuhause antreffen. Die bei ihm festgestellten 2,6 Promille erklärten seine unsichere Fahrweise. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Die Polizei entnahm ihm eine Blutprobe, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell