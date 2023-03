POL-PDLD: St. Martin - Mit Pfefferspray angegriffen

Zeiskam (ots) - 22000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines 49-jähriger Autofahrers, der am Freitag, gegen 13:30 Uhr innerhalb weniger Minuten drei Verkehrsunfälle verursachte. Zunächst kam der Mann auf der L540 in den Gegenverkehr, streifte einen Bus und fuhr einfach weiter. Kurz darauf touchierte er eine Hausfassade und setzte die Fahrt fort. Erst als er in der Friedhofstraße frontal mit einem dort geparkten Pkw ...

