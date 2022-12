BPOLD-B: Diebes-Trio auf frischer Tat gestoppt

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - In der Nacht zu Montag gingen zwei Männer am Berliner Ostbahnhof aufeinander los. Ein 48-Jähriger erlitt im Zuge der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung am Hals. Gegen 2:40 Uhr gerieten die beiden Männer aus derzeit noch ungeklärten Gründen in Folge einer verbalen Auseinandersetzung in eine Rangelei. Im Zuge dieser zog der 62-jährige Kontrahent ein Messer. Der ...

mehr