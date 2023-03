Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - rekordverdächtige Anzahl an Verstößen

Rülzheim (ots)

Gestern Mittag wurde ein LKW-Fahrer in der Friedhofstraße in Rülzheim mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der LKW in einem desolaten Zustand war und die Weiterfahrt untersagt werden musste. Neben abgefahrenen Reifen und einer defekten Druckluftanlage, verlor der LKW auch Öl. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Letztlich wurde der LKW aus dem Verkehr gezogen und abgeschleppt.

