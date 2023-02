POL-EU: Festnahme nach Ladendiebstahl

Nettersheim (ots) - Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag (4. Februar) gegen 18 Uhr bis Sonntagabend (19.30 Uhr) in der Straße Auf dem Hielig die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit in Urlaub. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke in allen Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtwert der Beute liegt im oberen vierstelligen ...

