Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchte räuberische Erpressung

Euskirchen (ots)

Am Samstagmorgen (4. Februar) kam es um 5.47 Uhr in einem Euskirchener Supermarkt in der Straße An der Vogelrute durch zwei unbekannte Männer zu einer versuchten räuberischen Erpressung.

Sie warteten, bis eine Ladenmitarbeiterin die Eingangstüre öffnete. Daraufhin bedrohte einer der Männer eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers, ihm Geld auszuhändigen.

Die Mitarbeiterin händigte den Männern kein Geld aus, woraufhin sie aus dem Laden flüchteten.

Am Tatort konnten beweiserhebliche Gegenstände und Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell