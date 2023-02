PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 05.02.2023

Limburg (ots)

+++ Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus+++Ölofen verursacht Brand +++ Mit Pkw mutwillig über Weide gefahren+++Einbrecher auf frischer Tat festgenommen+++Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss+++Einbruch in Mobilfunkgeschäft+++ mit Flasche auf den Kopf geschlagen+++2 x Schlägerei in Kneipe+++

1.Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus Ste-Foy-Straße in 65549 Limburg Tatzeit: 04.02.2023 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Die Polizei Limburg wurde am 04.02.2023 um 10:30 Uhr an die Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr in Limburg gerufen. Mitglieder der Feuerwehr hatten zuvor festgestellt, dass der aus Kunststoff bestehende Fenstereinsatz eines Rolltores offenbar mutwillig beschädigt worden war. Der oder die Täter waren unerkannt geflüchtet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2.Ölofen verursacht Brand

Weinbergstraße in 65594 Runkel - Eschenau 04.02.2023, 13:15 Uhr

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 13:15 Uhr, beabsichtigte die Bewohnerin eines Hauses in der Weinbergstraße ihren Ölofen in Betrieb nehmen. Nach dem Entzünden des Ofens sei plötzlich Öl aus dem Ofen ausgetreten, das sich ebenfalls sofort entzündet habe. Das Feuer habe sich rasch weiter in dem Zimmer ausgebreitet, woraufhin sich die Bewohnerin gemeinsam mit ihrem Mann ins Freie flüchtete und die Feuerwehr verständigt habe. Am Einsatzort waren die Feuerwehren aus Hofen, Eschenau, Schadeck und Runkel im Einsatz, die den Brand schnell löschen konnten. Zu Personenschaden war es bei dem Brand glücklicherweise nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 EUR geschätzt.

3.Mit Pkw über Weide gefahren

Feldgemarkung zwischen Dehrn und Eschhofen 04.02.2023, 15:25 Uhr

Durch einen Zeugen wurde die Polizeistation in Limburg am 04.02.2023 gegen 15:30 Uhr darüber informiert, dass drei Pkw zwischen Dehrn und Eschhofen abseits der Wege über Feld und Wiese fahren würden. Hierbei seien durch die Fahrer der Pkw bereits mehrfach die Handbremsen gezogen und sog. "Donuts" gedreht worden. Durch die nach dort entsandte Streife konnten die Fahrer mit ihren Pkw in Tatortnähe angetroffen werden. Es wurde festgestellt, dass durch das Befahren der Weiden in der beschriebenen Art und Weise ein deutlicher Schaden entstanden war. Die drei aus Limburg und Aarbergen stammenden jungen Männer im Alter von 19 - 20 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

4.Einbrecher auf frischer Tat festgenommen Steedener Hauptstraße in 65594 Runkel - Steeden 04.02.2023, gg. 23:30 Uhr

Durch die Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens konnte mit Hilfe einer Überwachungskamera beobachtet werden, wie sich mehrere Personen offenbar unberechtigt auf dem Gelände eines Energieversorgers aufhielten und sich dort an Containern zu schaffen machten. Durch die umgehend nach dort entsandten Streifen konnten zwei Personen festgestellt werden, die bei Erblicken der Streifen sofort in ein nahes Waldstück flüchteten. Die Beamten eilten den Flüchtenden hinterher und konnten diese schließlich in dem Wald einholen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Spurensuche am Tatort wurde festgestellt, dass durch die Täter mit Hilfe eines Bolzenschneiders zunächst ein massiver Zaun durchtrennt worden war. Nachdem die Täter das Gelände betreten hatten, wurde offenbar versucht von dort Altmetall zu entwenden. Nach erfolgten Maßnahmen nach der Strafprozessordnung wurden die beiden Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

5.Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss Hauptstraße in 65614 Beselich - Obertiefenbach 04.02.2023, 08:25 Uhr

Durch eine Streife der Polizeistation Weilburg konnte am Samstagmorgen ein 36-jähriger Mann aus der Gemeinde Waldbrunn aus dem Verkehr gezogen werden, der ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, dafür aber unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen mit dem Auto unterwegs war. Die Beamten wurden in der Hauptstraße von Obertiefenbach auf den Pkw Ford S-Max des Beschuldigten aufmerksam und unterzogen diesen einer Verkehrskontrolle. Einen Führerschein konnte der Fahrer hierbei nicht vorzeigen, da er erst gar keinen besaß. Zudem bemerkten die Beamten schnell, dass der Mann offenkundig Alkohol getrunken hatte. Auch ein Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 36-jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren mit den entsprechenden Tatvorwürfen eingeleitet.

6.Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Bahnhofstraße in 65549 Limburg 05.02.2023, 03:15 Uhr

Durch vermutlich drei bislang unbekannte Täter wurde am frühen Sonntagmorgen in ein Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße in Limburg eingebrochen. Die Täter begaben sich an das Schaufenster des Geschäftes in der Fußgängerzone und zerstörten den Glaseinsatz. Anschließend wurden aus der Auslage heraus mehrere Mobiltelefone entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat zunächst zu Fuß bis in die Graupfortstraße, wo sie einen Pkw bestiegen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

7.Mit Flasche auf den Kopf geschlagen

Elzer Straße in 65556 Limburg - Staffel 05.02.2023, gg. 03:30 Uhr

In einer Diskothek in der Elzer Straße in Staffel war es am frühen Sonntagmorgen zunächst zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Mann aus Selters sowie zwei aus Frankreich stammenden Männern im Alter von 34 und 30 Jahren gekommen. Der Streit gipfelte schnell in einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Kontrahenten dem in Selters wohnhaften Mann mit einer Flasche auf den Kopf schlug. Außerdem erhielt dieser noch mehrere Schläge und Tritte, bevor die Beteiligten durch den Sicherheitsdienst getrennt werden konnten. Der Verletzte konnte nach einer ambulanten Behandlung noch vor Ort wieder entlassen werden. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Außerdem mussten diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen, bevor sie wieder entlassen wurden.

8.2 x Schlägerei in Kneipe

Frankfurter Straße in 65520 Bad Camberg 05.02.2023 gg. 03:45 Uhr

Zu einer weiteren Auseinandersetzung war es in einer Kneipe in der Frankfurter Straße in Bad Camberg gekommen. Hier waren ein 26-jähriger Mann aus Selters und eine bislang unbekannte männliche Person in Streit geraten. Im Zuge der zunächst verbalen Auseinandersetzung erhielt der 26-jährige plötzlich mehrere Faustschläge ins Gesicht. Nachdem der Geschädigte infolge der Schläge zu Boden gegangen war, trat der Täter noch mehrfach auf den am Boden Liegenden ein. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine medizinische Versorgung wurde durch den Geschädigten abgelehnt.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Nur kurz darauf kam es in der gleichen Lokalität zu einer weiteren Körperverletzung. Auch hier waren zunächst zwei Personen, eine 44-jährige Frau aus Bad Camberg und ein 20-jähriger Mann aus Bad Camberg, in Streit geraten. Der Streit eskalierte derart, dass der 20-jährige der 44-jährigen mit der geballten Faust ins Gesicht schlug. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auch hier werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

