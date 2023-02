PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Dieb kommt mit dem Rad +++ Professioneller Ladendieb in Mengerskirchen +++ Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren +++

1. Dieb kommt mit dem Rad,

Limburg, Diezer Straße, Mittwoch, 01.02.2023, 12:20 Uhr

(wie) Am Mittwochmittag hat ein Dieb auf einem Fahrrad in Limburg einen Rucksack mitgehen lassen. Ein 36-Jähriger hatte sich im Innenstadtbereich Pusteblume auf eine Parkbank gesetzt, um dort zu Mittag zu essen. Hierbei hatte er seinen Rucksack neben sich gestellt. Als er aufstand, um seine Essensreste im Mülleimer zu entsorgen, näherte sich ein Unbekannter auf einem blauen Damenrad der Parkbank. Der Dieb schnappte sich den Rucksack, in dem sich auch das Portemonnaie des 36-Jährigen befand, und fuhr mit dem Rad davon. Beschrieben wurde der Täter als 25 bis 30 Jahre alt, athletisch gebaut, mit kurzen dunklen Haaren und dunkler Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Hose. Die Polizei in Limburg ermittelt wegen Diebstahls und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Professioneller Ladendieb in Mengerskirchen, Mengerskirchen, Zum Sportzentrum, Samstag, 28.01.2023 bis Mittwoch, 01.0.2023

(wie) In Mengerskirchen war in den letzten Tagen mehrfach ein professioneller Ladendieb unterwegs, er entwendete hauptsächlich Alkoholika. Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag zu einem Supermarkt in der Straße "Zum Sportzentrum" gerufen. Dort hatte eine Mitarbeiterin einen Ladendieb beim Diebstahl von Spirituosen beobachtet, der Täter war allerdings geflüchtet. Nach ersten Ermittlungen hatte der unbekannte Dieb mithilfe einer präparierten Jacke bereits mehrfach alkoholische Getränke aus dem Supermarkt entwendet. Am Mittwoch war er dazu mit einem Pkw auf den Parkplatz gefahren, anschließend aber zu Fuß geflüchtet. Bei der näheren Untersuchung des Fahrzeugs, stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto passten. Auch die Zulassungsstempel passten weder zu den Kennzeichen noch zu dem Pkw. Im Auto befanden sich mehrere Taschen mit vermeintlichen Diebesgut. Daher stellten die Beamten die Kennzeichen und die Taschen aus dem Inneren des Fahrzeuges sicher. Eine Fahndung nach dem Dieb war bisher nicht erfolgreich, er trug einen auffällig pinken Kapuzenpullover und eine gelbe Steppweste. Die Polizei nimmt Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

3. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren, Hadamar, Mühlenstraße, Mittwoch, 01.02.2023, 15:20 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag erwischte die Polizei in Hadamar einen Mann, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Einer Streife fiel auf der Mühlenstraße ein Audi auf, dessen Fahrer mit übergezogener Kapuze beim Erblicken des Streifenwagens im Fahrersitz versank. Die Beamten stoppten den Audi und kontrollierten den 46-jährigen Fahrer. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten bereits der typische Geruch von Marihuana entgegen. Der Fahrer gab direkt an, keinen Führerschein zu besitzen und noch vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Außerdem händigte er ein Behältnis mit einen Tabak-Marihuana Gemisch aus. Daher nahmen die Beamten den 46-Jährigen vorläufig fest und mit zur Dienststelle. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung der Betäubungsmittel konnte der Mann wieder seines Weges ziehen, allerdings nicht mehr als Fahrer. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

4. Autoscheibe eingeschlagen,

Weilburg, Adelheidstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 08:30 Uhr

(wie) In Weilburg wurde am Donnerstagmorgen eine Scheibe an einem Pkw eingeschlagen. Unbekannte hatten offenbar einen unbeobachteten Moment genutzt und die rechte hintere Seitenscheibe an einem in der Adelheidstraße abgestellten, grauen Mazda eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 300 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegengenommen.

