POL-LM: +++ Einbruch in Werkstatt - Auto gestohlen +++ Schwerer Arbeitsunfall +++ Falschen Notruf per App abgesetzt +++ Unfälle mit Verletzten +++

1. Einbruch in Werkstatt - Auto gestohlen, Beselich-Obertiefenbach, Gottlieb-Daimler-Straße, Sonntag, 29.01.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 08:15 Uhr

(wie) In der Zeit von Sonntag bis Montagmorgen sind Unbekannte in eine Werkstatt in Obertiefenbach eingebrochen und habe daraus Werkzeuge und ein Fahrzeug gestohlen. Die Polizei wurde am Montagmorgen in die Gottlieb-Daimler-Straße gerufen, da Mitarbeiter den Einbruch in die Werkstatt bemerkt hatten. Die Regionale Tatortgruppe der Kriminalpolizei begab sich umgehend dorthin, nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren. Offenbar hatten Unbekannte das Hoftor gewaltsam geöffnet und zwei Überwachungskameras abgerissen. Am Gebäude wurde dann das Werkstatttor gewaltsam geöffnet, sodass die Einbrecher in das Innere gelangten. Aus der Werkstatt entwendeten sie dann mehrere Werkzeuge sowie einen Mercedes C-Klasse AMG. Wie sich die Einbrecher schließlich mit dem Diebesgut entfernten ist nicht bekannt. Sachschaden und Wert des Diebesgutes summieren sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Einbrecher machen Beute,

Villmar-Aumenau/ Weilburg, Sonntag, 29.01.2023

(wie) Am Sonntag haben Unbekannte in Weilburg und in Aumenau eingebrochen. Zunächst wurde die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Weilburg in die Straße "Am Bangert" gerufen. Dort hatte ein Unbekannter ein Grundstück betreten und versucht einen Schuppen aufzubrechen. Auch eine festgemauerte Gartenhütte wurde angegangen. Es gelang dem Einbrecher aber nicht diese Gebäude zu öffnen. Auch an der Tür zum Wohnhaus scheitertet der Täter und zog wieder von dannen. Am späten Sonntagabend bemerkten Bewohner in Aumenau den Einbruch in ihr Wohnhaus in der Sonnenstraße. Hier hatten Unbekannte sich Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Entwendet wurden Bargeld und ein Laptop mit Ladekabel. Anschließend verschwanden der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Pkw beschädigt,

Limburg, Spessartstraße, Montag, 30.01.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 31.01.2023, 7:20 Uhr

(sun)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Pkw in Limburg beschädigt. Zwischen 19:30 Uhr und 7:20 Uhr am Dienstag wurde mithilfe eines Pflastersteins von einem unbekannten Täter die Heckscheibe des silbernen Polos eingeworfen. Als der Betroffene den Schaden an seinem in der Spessartstraße parkenden Pkw erkannte, nahm dieser kurz darauf Kontakt zur Polizei auf. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 zu melden.

4. Falschen Notruf per App abgesetzt,

Bad Camberg- Würges, Vogelsbergstraße, Montag, 30.01.2023, 20:15 Uhr

(sun)Am Montagnachmittag hat ein Mann den Notruf via "Nora-App" missbraucht und so einen Einsatz in Würges ausgelöst, der Polizei gelang es den Tatverdächtigen zu ermitteln. Ein 48-Jähriger aus Münster in Westfalen gab über die Notfall-App Nora an, dass aus einem Einfamilienhaus in der Vogelsbergstraße in Würges Gas austreten würde. Zudem sei in dem Gebäude eine bewusstlose Person. Infolge dessen untersuchte die Feuerwehr das Haus, fand jedoch weder eine bewusstlose Person auf, noch konnten sie freigesetztes Gas in dem Einfamilienhaus nachweisen. Im Rahmen der Ermittlungen gelang es der Polizei den Tatverdächtigen zu identifizieren und zu kontrollieren. Der 48-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Notrufe sind für Notfälle da! Falsche Notrufe führen zu Einsätzen von Rettungskräften und binden damit wichtige Ressourcen, die anderswo dringend gebraucht werden.

5. Verletzte bei Unfall bei Runkel,

Runkel, Landesstraße 3063, Montag, 30.01.2023, 07:10 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Runkel wurden am Montagmorgen zwei Menschen verletzt. Eine 55-Jährige befuhr mit einem VW die L 3063 von Steeden kommend in Richtung Runkel und wollte nach links in Richtung Schadeck abbiegen. Beim Einordnen in den Abbiegestreifen geriet sie zu weit nach links und stieß auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen zusammen. Bei der Kollision wurden beide Beteiligte verletzt und mussten behandelt werden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 18.000 EUR.

6. Rollerfahrer bei Unfall verletzt,

Waldbrunn-Lahr, Blumenstraße, Montag, 30.01.2023, 11:55 Uhr,

(wie) Am Montag wurde ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lahr schwer verletzt. Verkehrsteilnehmer verständigten gegen Mittag die Polizei und den Rettungsdienst, da sie einen verunfallten Motorrollerfahrer mit schweren Verletzungen in der Blumenstraße gefunden hatten. Der 26-Jährige war bei dem Alleinunfall mit seinem Piaggio-Roller so schwer verletzt worden, dass der Rettungsdienst sofort den Rettungshubschrauber anforderte. Nach erster Behandlung vom Notarzt wurde der Verletzte nach Gießen in eine Klinik geflogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde später eine Blutprobe bei dem 26-Jährigen entnommen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

7. Bei Arbeitsunfall schwer verletzt,

Limburg-Offheim, Am Fleckenberg, Dienstag, 31.01.2023, 14:55 Uhr,

(wie) Bei einem Arbeitsunfall wurde ein Mann in Limburg am Dienstagnachmittag schwerst verletzt. Ein 65-Jähriger hatte mit einem LKW Baumaterial zu einer Baustelle in der Straße "Am Fleckenberg" angeliefert. Beim Ausladen eines Stahlträgers mit einem mobilen Kran stand der Mann in der Nähe des LKW. Plötzlich riss eine Kette an der der Stahlträger befestigt war und dieser fiel dadurch zu Boden. Hierbei wurde der 65-Jährige getroffen und schwerst verletzt. Notarzt, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Unfallort, ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Nach erster Behandlung wurde der Verletzte nach Koblenz in eine Spezialklinik geflogen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert und ein Mitarbeiter kam zur Unfallstelle. Hundeführer der Polizei und ein Tierarzt kümmerten sich um zwei Hunde, die sich noch in dem LKW befanden. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

