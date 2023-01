Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - parkendes Fahrzeug touchiert

Bad Marienberg (Westerwald) (ots)

Am Dienstag, 10.01.2023, ca. 12:30 Uhr, befuhr ein Personenkraftwagen in Bad Marineberg die Bismarckstraße aus Richtung Gartenstraße kommend in Richtung Langenbacher Straße. Der graue Audi A4 Avant streifte hierbei vermutlich einen am oder neben dem rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug, wahrscheinlich am linken Außenspiegel. Da der 36jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rennerod ein entsprechendes Geräusch nicht zuordnen konnte, bemerkte er erst zuhause, dass sein rechter Außenspiegel leicht beschädigt war. Bei der Nachsuche in der Bismarckstraße konnte er kein Fahrzeug mit korrespondierenden Spuren mehr feststellen. Er gab den Unfall dann selbst bei der Polizei Hachenburg zu Protokoll. Zeugenaufruf: Wer hatte zur fraglichen Zeit sein Fahrzeug in der Bismarckstraße geparkt und einen entsprechenden Schaden festgestellt oder als Zeuge den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an Polizei Hachenburg unter 02662 95580.

