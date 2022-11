Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochdorf-Assenheim - Betrugsdelikt durch angebliche Microsoft Mitarbeiter

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Freitag, 11.11.2022, wurde bekannt, dass sich am Vortag ein angeblicher Mitarbeiter der Fa. Microsoft bei dem Anzeigeerstatter per Telefon gemeldet hat. Über geschickte Gesprächsführung in einem sehr lange andauernden Gespräch, wurde der Geschädigte dazu gebracht sich in seinem Onlinebanking anzumelden und mehrere TAN's an den Betrüger mitzuteilen. Dies bemerkte der Anzeigeerstatter leider zu spät, sodass ihm hierdurch ein finanzieller Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden ist. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang niemals persönliche Bankdaten, Kennwörter oder andere Zugangsdaten am Telefon preis zu geben.

