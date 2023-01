PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfallflucht Löhnberg, Sexuelle Belästigung am Bahnhof in Weilburg

Limburg (ots)

Unfallflucht Löhnberg, Bürgerhaus.

Löhnberg, Waldhäuser Str. 38, Parkplatz Bürgerhaus,

29.01.2023, gegen 02:00 Uhr

Vermutlich beim Rangieren beschädigte in der Nacht zum Sonntag gegen 02:00 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug zwei auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus in Löhnberg geparkte Fahrzeuge. Der oder die unbekannte Fahrer/in entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher/in nachzukommen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im Bereich des Hecks in H.v. ca. 3350 EUR. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 06471-9386-0 zu melden.

Sexuelle Belästigung am Bahnhof in Weilburg

Weilburg, Bahnhofstraße / auf dem Bahnsteig 28.01.2023, 21:51 Uhr

Am Samstagabend versuchte ein stark alkoholisierter 33jähriger Mann am Bahnhof in Weilburg mehrfach eine 24 - jährige Frau sexuell zu belästigen. Er setzte sich neben sie auf eine Bank auf dem Bahngleis, sprach sie an und versuchte sich mit ihr über ein Übersetzter Programm auf seinem Handy zu unterhalten. Währenddessen griff er nach ihren Händen, zog sie zu sich heran und wollte sie mehrfach auf den Mund küssen. Die Frau versuchte sich loszureißen und sagte, dass sie das nicht wolle. Der Mann versuchte es jedoch weiter. Die verständigte Polizei konnte den Mann dann noch am Bahnhof antreffen und ihm nachdem die Personalien festgestellt wurden, einen Platzverweis erteilen. Weitere Ermittlungen werden von der Bundespolizei übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 06471-9386-0 zu melden.

