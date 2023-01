POL-LM: +++Versuchter Einbruch+++Vorderreifen zerstochen+++Treppengeländer beschädigt+++Unfallflucht+++

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Mobiltelefon geraubt, Limburg, Bahnhofstraße, Dienstag, 24.01.2023, 17:40 Uhr (wie) Am Dienstagnachmittag wurde in Limburg ein Mobiltelefon gewaltsam geraubt. Eine 20-Jährige befand sich gegen 17:40 Uhr an der Straßenecke ...

mehr