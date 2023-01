Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Pkw-Fahrer in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Sonntag, 15. Januar 2023, 21:50 Uhr, einen alkoholisierten Pkw-Fahrer in Elsfleth.

Der 43-jährige Bremer war mit einem Pkw zunächst auf der B212 in Richtung Brake unterwegs und wollte in der Lerchenstraße in eine Parklücke einfahren. Dabei hatte er erhebliche Schwierigkeiten und wurde von den Beamten angesprochen. Sie nahmen Alkoholgeruch wahr und boten dem Mann die Durchführung eines Tests an. Weil dieser einen Atemalkoholgehalt von 1,54 Promille anzeigte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell