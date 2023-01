Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigungen im Bereich des Bahnhof Rodenkirchen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 14. Januar 2023, auf Sonntag, 15. Januar 2023, beschädigten bislang unbekannte Personen einen Mülleimer und ein Bushaltestellenschild im Bereich des Bahnhofs Rodenkirchen.

Ein Zeuge meldete gegen 01:30 Uhr mehrere Personen, die an der Bushaltestelle Rodenkirchen mit Steinen werfen sollten. Die Personen konnten in der Nacht aber nicht mehr angetroffen, Schäden zunächst nicht festgestellt werden. Wer weitere Angaben zu den Verursachern machen kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

