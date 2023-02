PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Körperverletzung+++Trickdiebstahl+++Wohnungseinbruchdiebstahl+++ Verkehrsunfallflucht+++Stromausfall

Limburg (ots)

1. Körperverletzung

Limburg, Bahnhofsplatz (Im Bereich der Unterführung) Freitag, 03.02.2023, 21.22 Uhr

Ein 36-Jähriger Beschuldigter schlug einer männlichen Person aus Spaß ins Gesicht. Der Vorfall konnte von mehreren Zeugen beobachtet werden. Leider entfernte sich die Geschädigte Person bis zum Eintreffen der Streife vor Ort vom Tatort, so dass dessen Personalien noch ausstehen. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

2. Trickdiebstahl

Limburg, Friedrich-Ebert-Straße

Freitag, 03.02.2023, 13.06 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter klingelte bei einer 81-Jährigen Geschädigten und verschaffte sich unter dem Vorwand ein Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Wasseruhren ablesen zu müssen, Zugang zur Wohnung der Geschädigten. Als die Geschädigte mit dem Täter im Bad stand, gelang es einer weiteren unbekannten Person durch die nicht verschlossene Wohnungstür Zutritt zur Wohnung zu gelangen. Aus der abgelegten Geldbörse der Geschädigten wurde Bargeld in Höhe von 200EUR entwendet.

der 1. Täter kann wie folgt beschrieben werden.

- männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, schmale Statur, grauer Overall, deutsch ohne Akzent, helle Strickmütze, Putzhandschuhe, rote Werkzeugtasche am Bein.

Hinweise welche Aufschluss auf den Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

3. Wohnungseinbruchdiebstahl

Limburg, Hölderlinstraße

Freitag, 03.02.2023, 13.00 Uhr - 22.47 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort wurde die seitlich am Haus gelegene Terrassentür gewaltsam aufgehebelt. Es wurden mehrere Räume und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Insgesamt konnte durch den oder die Täter diverser Schmuck, Bargeld eine Zahnprothese (mit Gold) und Sammlermünzen aufgefunden und entwendet werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

4. Verkehrsunfallflucht

Elz, Hadamarer Straße

Donnerstag, 02.02.2023, 18.40 Uhr - 19.30 Uhr

Ein 54-Jähriger Fahrzeugführer parkte seinen PKW, VW-Passat auf einem Parkplatz an einem Möbelhaus-/Gastronomiebetrieb. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass es vermutlich beim Rangieren von einem anderen Fahrzeug beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR Hinweise welche Aufschluss auf den Verursacher geben könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

5. Stromausfall

Bad Camberg, Selters, Villmar (Ot)

Am Abend des 03.02.2023 kam es zu einem mehrstündigem Stromausfall. Als Ursache für diesen wurde seitens der Energieversorger ein Kabelfehler angegeben.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell