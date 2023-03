Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Straftat vorgetäuscht

Gernsbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen nach einer offenbar vorgetäuschten Straftat aufgenommen. Ein 75-Jähriger wurde am Samstagabend bei der Polizei vorstellig und berichtete den Beamten, dass die Scheibe seines Fahrzeuges von unbekannten Tätern eingeschlagen worden sei, während er sich auf einer Geburtstagsfeier befunden habe. Auch eine Zeugin meldete sich telefonisch im Auftrag des Mannes und bestätigte dessen Angaben. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass wohl kein Dritter für die Beschädigung verantwortlich war, sondern der Mann offenbar selbst den Schaden verursacht hatte. So war dieser beim Rückwärtsfahren in eine Grundstückseinfahrt selbstverschuldet mit einem dortigen Treppengeländer kollidiert, was den Schaden folglich verursachte. Nach erneuter Kontaktaufnahme mit dem Mann und erfolgter Belehrung räumte er schließlich die Tat ein. Ihn, sowie die Zeugin ewarten nun Ermittlungsverfahren.

