Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der PI Simmern vom Wochenende 17.12.22 - 18.12.22

Simmern (Hunsrück) (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der B50, Höhe Industriegebiet Simmern, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Zunächst musste ein PKW wegen schlechter Sicht durch tiefstehende Sonne seine Fahrt verlangsamen. Der nachfolgende PKW erkannte dies zu spät und fuhr auf den ersten PKW auf. Ein weiterer nachfolgender PKW fuhr dann auf den zweiten PKW auf. Der Fahrer des dritten Fahrzeuges wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B50 war zunächst vollgesperrt, bis der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Hier ereignete sich ein Folgeunfall, da ein PKW-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, um an der Unfallstelle vorbeizufahren. Hierbei übersah er den links neben sich befindlichen Verkehrsteilnehmer. Es blieb bei Blechschäden. Vor Ort war neben der Polizei auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Straßenmeisterei im Einsatz.

