POL-PDKO: Verkehrsunfall

Simmern (ots) - Riesweiler: Am 15.12.2022 wurde hiesige Dienststelle durch die Feuerwehr Simmern über einen Unglücksfall verständigt, bei dem letztlich 3 Personen durch das Einatmen von Kohlenmonoxid leicht verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen kam es in Riesweiler in einem Wohnhaus an einer Heizungsanlage zu einem Defekt, wodurch Kohlenmonoxid ausströmte. Die sich zu dieser Zeit im Anwesen aufhaltenden drei ...

mehr