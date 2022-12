Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht vom Wochenende

Bendorf (ots)

Verkehrsunfall auf der B42 -Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Am späten Samstagabend befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer die B42, von Koblenz kommend, in Fahrtrichtung Neuwied. Auf der B42, in Höhe der Anschlussstelle Bendorf zur A48, verlor der junge Mann, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Kleinwagen, schlitterte über beide Fahrbahnen, und kollidierte massiv mit den beiden Fahrbahnbegrenzungen. Nach ca. 150 m kam der, stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite, PKW zum Stehen. Der Fahrer, welcher sich alleine in seinem PKW befand, blieb unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Verunfallten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Atemalkoholmessung ergab 1,03 Promille. Im Anschluss wurde ihm bei der Polizeidienststelle in Bendorf eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde der Führerschein des jungen Mannes im Hinblick auf die Beantragung der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren. Nur durch Glück wurden, nach derzeitigem Ermittlungsstand, keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar geschädigt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 17.12.22, zwischen 14 und 16 Uhr ereignete sich in Bendorf, auf dem Kauflandparkplatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer VW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vor Ort wurde eine Radkappe eines Skoda gefunden, die vom Verursacher stammen dürfte.

Schon im Laufe des Monats November wurde durch einen Unfallflüchtigen in Vallendar, Wildburgstraße 7 eine Begrenzungsmauer beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500 EUR belaufen.

