Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Einbruch in Firmengebäude folgt Festnahme

Iffezheim, Hügelsheim (ots)

In der Nacht auf Montag kam es in derzeit drei bekannten Fällen zu EInbrüchen. Im letzten Fall folgte schließlich die Festnahme. Gegen 0:30 Uhr verschafften sich drei Einbrecher durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einer Firma in der Straße "Am Hecklehamm" in Hügelsheim. Im Innern wurden sämtliche Schränke geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Diebstahlschaden. Wenig später wurde in ein Vereinsheim auf Höhe Kreuzung L79 und B500 in Iffezheim eingebrochen, wo die Täter jedoch flüchten konnte, bevor die Polizei eintraf. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 2:30 Uhr einen Einbruch in einer Firma in der Straße "Nordring" in Iffezheim. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchteten die Diebe flussläufig. Durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers konnten jedoch die drei Personen im Alter von 22, 24 und 28 Jahren auf Nachbarsgrundstücken festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ob ein Tatzusammenhang mit den vorherigen Einbrüchen besteht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

