Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrssicherheitsarbeit und Einbruchsprävention

Limburgerhof/Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei eine Kontrollstelle an der Rudolf-Wihr-Schule eingerichtet. Während der Kontrollen konnten ein Handy- und zwei Gurtverstöße geahndet werden. Hinweise auf Eigentumsdelikte konnten nicht erlangt werden. Am Abend lag der Schwerpunkt bei den Verkehrskontrollen auf Schifferstadt. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. Der Handyverstoß wird mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt geahndet.

