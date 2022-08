Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich gestern, zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr in die Wohnung eines 83-Jährigen in der Amrastraße um diesen angeblich Taschen und Armbanduhren zu verkaufen. Der gesundheitlich beeinträchtige Wohnungsinhaber bot dem vermeintlichen Verkäufer einen Kaffee an und verließ für die Zubereitung die Räumlichkeit. Währenddessen entwendete der unbekannte Mann Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro und entfernte sich unbemerkt aus der Wohnung. Der Unbekannte war groß und kräftig gebaut, er war im Alter zwischen 30 und 35 Jahren (geschätzt) und trug seine dunklen Haare glattgekämmt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich in der Tatzeit in der Amrastraße aufhielten und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0213409/2022) entgegen. (jd)

