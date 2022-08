Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Diamant. Das Elektrofahrrad des Typs Zouma Deluxe Plus in den Farben Schwarz und Rot hat einen Wert von circa 3.500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 26. August, 07.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0212700/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell