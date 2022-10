Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Gastrobetrieb

Speyer (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 19 Uhr, bis Montagmorgen, 10 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Roßmarktstraße und verschafften sich von hier aus Zugang zu den Büroräumen eines Gastrobetriebes, ohne Sachschaden zu verursachen. Dort entwendeten sie Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell