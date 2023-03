POL-OG: Friesenheim - Nach Fahrradsturz schwer verletzt

Gutach (ots) - Ein Unfall hat am Montagmittag auf der B33 zu einer Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von ungefähr 16.000 Euro geführt. Eine Autofahrerin war gegen 12:30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Hausauch unterwegs. An einer Einmündung wollte die 52-Jährige nach links in Richtung Wolfach abbiegen und soll dabei die Vorfahrt einer 72-Jährigen missachtet haben. In der Folge kam ...

mehr