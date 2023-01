Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag in Alach. Ein 70-jähriger Skoda-Fahrer hatte in der Straße Vor dem Hirtstor die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann kam mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Unterstand einer Bushaltestelle und anschließend mit einem entgegenkommenden Multicar. Der Unfallverursacher und der 52-jährige Fahrer des Multicars wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 75.000 Euro geschätzt. Die Straße konnte erst gegen 20:00 Uhr wieder freigegeben werden. Gegen den 70-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen hatten berichtet, dass der Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erheblich überschritten hatte. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. (JN)

