POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit Einachser

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Mittwoch, 25.05.2022, wurde der Polizei Einbeck gegen 09.20 Uhr ein Einbruchsdiebstahl in einen Supermarkt in der Marktstraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zur Rückseite des Gebäudes über die Neue Straße begeben. Hier haben sie eine Tür zu aufgehebelt, um so ins Gebäude zu gelangen. Anschließend wurde die hintere Tür zum Ladengeschäft aufgebrochen. Im Inneren wurde dann die ...

