POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2303086

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Eine 27-jährige Frau aus Heiligenhaus war am Montag (20. März 2023) gegen 16.10 Uhr mit ihrem roten Opel Corsa auf dem Südring unterwegs. Auf Höhe der Jahnstraße beabsichtige sie nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Eigenen Angaben zufolge kam es bei dem Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, möglicherweise mit einem roten Kastenwagen. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Fahrzeugs verließ jedoch den Unfallort, ohne dass die 27-Jährige sich um eine Schadensregulierung kümmern konnte. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin anderen Fahrzeugs, sich auf der Wache zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Ein 20-jähriger Solinger war am Dienstag (21. März 2023) gegen 16.45 Uhr mit seinem schwarzen Opel Tigra auf dem Gruitener Weg in Mettmann unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 251 kam ihm auf dem Gehweg ein Radfahrer entgegen. Der Mann fuhr in einen Busch, sodass er daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und drohte, auf die Fahrbahn zu kippen. Der Radfahrer konnte sich noch rechtzeitig vom Rad abstoßen, sodass nur das Fahrrad auf den Gruitener Weg fiel. Der Solinger versuchte noch, dem Fahrrad auszuweichen, überfuhr aber dennoch den Hinterreifen des Rades. Daraufhin entstand sowohl am Fahrrad, als auch am Opel ein geringer Sachschaden. Die Unfallbeteiligten trennten sich, ohne die Personalien auszutauschen. Die Polizei bittet den Radfahrer oder möglicherweise unbekannte Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - trug schwarze, lockige, mittellange Haare

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Dienstag (21. März 2023) hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Peugeot 207 beschädigt und sich nach dem Unfall vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Fahrer des Peugeot hatte sein Fahrzeug zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr an der Gladbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 33 geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er diverse Schäden an der Fahrzeugfront fest. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen Lkw oder Anhänger verursacht.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag (20. März 2023) gegen 16.40 Uhr einen 19-jährigen Fahrradfahrer so stark gestoßen, dass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Das Rad wurde ebenfalls beschädigt. Der 19-Jährige war auf dem Geh-/ Radweg parallel zur Knipprather Straße unterwegs, als ihm aus Richtung Monheim der Unbekannte entgegenkam. Zwischen dem S-Bahnhof Langenfeld und den Autobahnauffahrten soll der Unbekannte mit Anlauf gegen den Radfahrer gesprungen sein und anschließend den Tatort verlassen haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der unbekannte Angreifer kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 1,70 bis 1,75 m groß - ca. 40 Jahre alt - trug eine weiße Arbeitshose - trug eine Kapuze - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - aggressiver Gesichtsausdruck

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

