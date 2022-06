POL-REK: 220610-2: Werkzeuge aus Transporter entwendet - Zeugen gesucht

Frechen (ots) - Falsche Handwerker erbeuteten Bargeld In zwei Fällen haben sich unbekannte Täter am Donnerstag (9. Juni) Zutritt zu den Wohnungen von zwei Seniorinnen verschafft. In einem Fall erbeutete ein Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Im ersten Fall begab sich gegen 12.45 Uhr ein etwa 30- bis 40-jähriger ...

mehr