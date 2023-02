Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230227.10 Stördorf: Drogenfahrt mündet in Durchsuchung von Auto und Wohnung

Stördorf (ots)

Am Samstagabend hat eine Streife einen Autofahrer in der Hauptstraße in Bekdorf kontrolliert. Ein Vortest verlief positiv auf unterschiedliche Drogen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos sowie der Wohnung im Kreis Steinburg fanden Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel.

Gegen 21:10 Uhr entschied sich die Streifenwagenbesatzung für eine Verkehrskontrolle eines Autos in der Hauptstraße in Bekdorf. Im Zuge dessen trat bei den Beamten der Verdacht auf, dass der 28-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf THC, Amphetamine und Kokain an.

Im weiteren Verlauf erklärte sich der Beschuldigte mit der Durchsuchung seines Wagens einverstanden, bei welcher die Beamten Betäubungsmittel entdeckten. Eine Blutprobe erfolgte aufgrund der Drogenfahrt auf dem Polizeirevier in Itzehoe. Im Anschluss fand nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des Fahrers im Itzehoer Umland statt. Bei dieser stellten die Polizisten weitere Betäubungsmittel, -utensilien, elektronische Datenträger und Beweismittel sicher. Nach einer abschließenden erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 28-Jährige wieder entlassen.

Den Mann erwarten nun u.a. Anzeigen wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung berauschender Mittel und dem unbefugten Besitz und Handel von Betäubungsmitteln.

Sarah Prediger

