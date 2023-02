Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230227.7 Kremperheide: Unfallflucht unter Rauschmitteleinfluss

Kremperheide (ots)

Am Freitagmittag ist es in Kremperheide auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Wie sich später herausstellte, war die Verursacherin nicht nüchtern und stand möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten.

Gegen 11.45 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem Netto-Parkplatz in der Dorfstraße eine Frau in einem BMW, die während des Ausparkens mit ihrem Auto gegen ein anderes fuhr und sich anschließend vom Ort entfernte. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streife in der Straße Vor dem Delftor das flüchtige Fahrzeug und stoppte es schließlich in der Reichenstraße. Die Insassin gab an, zwar bei Netto gewesen zu sein, allerdings habe sie dort keinen Unfall verursacht. Ein Atemalkoholtest bei der 65-Jährigen lieferte ein Ergebnis von 0,74 Promille. Zudem räumte die Beschuldigte ein, Medikamente eingenommen zu haben. Eine Richterin ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines der Frau an.

Die Fahrzeugführerin wird sich nun wegen der Unfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender Mittel verantworten müssen.

An dem Auto der Unfallverursacherin entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro, die Reparaturkosten an dem Dacia der Geschädigten dürften sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell