Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230227.5 Itzehoe: Betrunken und ohne Beleuchtung unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Samstag um 23:41 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen VW Transporter, der in der Straße Hinter dem Klosterhof ohne jegliche Beleuchtung fuhr. Der Fahrer, ein 23jähriger polnischer Staatsbürger fiel zudem vorab durch eine unsichere Fahrweise auf. In der Kontrolle bemerkte die Streife, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe beim Polizeirevier Itzehoe und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie des Führerscheines. Der Fahrer entrichtete eine Sicherheitsleistung von 500 Euro und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

