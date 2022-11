Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Kommunalminister Pegel gratuliert Rostocks neuer Oberbürgermeisterin

Schwerin (ots)

"Ich freue mich sehr, dass die größte Stadt unseres Landes nun wieder einen Oberbürgermeister - und zwar erstmals in ihrer Geschichte eine Oberbürgermeisterin hat. Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Eva-Maria Kröger viel Erfolg und gutes Gelingen für die kommenden sieben Jahre", gratulierte Kommunalminister Christian Pegel der Gewinnerin der Stichwahl gestern.

Der Minister wies darauf hin, dass die Hanse- und Universitätsstadt nicht nur die einwohnerstärkste in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch Wirtschafts-, Forschungs-, Tourismus-, Konferenzzentrum ist, "kurz: die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, deren Name auch weit über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt ist. Ihre neue Aufgabe ist eine sehr schöne, aber auch voller Verantwortung und nicht weniger Herausforderungen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit", sagte Christian Pegel.

Der Kommunalminister dankte auch dem unterlegenen Michael Ebert für seine Bereitschaft, sich in diesem verantwortungsvollen Amt für die Hanse- und Universitätsstadt einzusetzen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell