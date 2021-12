Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Gabelstapler

Apolda (ots)

In der Robert-Koch-Straße in Apolda, auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes kam es am 16.12.2021, gegen 13:30 Uhr zu einem Unfall. Ein 41jähriger, der gerade dabei war, seinen Sattelzug mit einem Gabelstapler zu entladen, hatte sein Fahrzeug kurz verlassen und dabei die Staplergabeln im hochgefahrenen Zustand belassen. Ein 91jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies nicht und stieß mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Frontscheibe gegen das Arbeitsgerät, so dass die Frontscheibe komplett zerstört wurde. Am BMW entstand daraufhin ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Der Gabelstapler wurde nicht beschädigt und niemand verletzt.

