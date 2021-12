Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

In der Heimfried-Siedlung touchierte am Donnerstagnachmittag der Fahrer eines Opels einen geparkten Hyundai. Ohne auf den Unfall zu reagieren, setzte der Opelfahrer nach der Kollision seine Fahrt fort. Der Besitzer des Hyundais bemerkte den Unfall und verständigte umgehend die Polizei. Noch während die Beamten vor Ort waren, kam der Unfallverursacher zurück. Der 78-jährige gab an, den Unfall als solches nicht bemerkt zu haben. Erst die plötzlich vorhandenen Schäden ließen den Mann stutzig werden.

